Горняк22: Барнаульский завод запустил новые линии после пандемийных трудностей с китайцами

Барнаульский завод мехпрессов Фото: bzmp.ru

Главным препятствием для оперативной реализации инвестпроекта стало закрытие границ с Китаем, специалисты которого не могли выехать в Россию для проведения монтажа оборудования

Барнаульский завод мехпрессов окончательно запустил линии производства стальных колесных дисков для сельхозтехники всех трех размеров, что предусматривал инвестпроект предприятия, сообщили «Толку» в региональном минпроме. В первых числах августа на заводе стали изготавливать самые крупные по диаметру изделия.

Проект стоил заводу не только 350 млн рублей, но и огромных усилий по решению проблем с оборудованием, возникших из-за пандемии и закрытия границ Китая.

В стиле дисков

Барнаульский завод мехпрессов реализует масштабный инвестпроект общей стоимостью в 650 млн рублей в несколько этапов. Сейчас, сообщили «Толку» в региональном минпроме, завод инвестировал уже 349,1 млн. Из них 140 млн – льготный кредит Фонда развития Алтайского края.

Мощность производства стальных колесных дисков – 80 тыс. штук в год. Этот объем, сообщал ранее сайт правительства края, даст возможность закрыть потребность рынка России на 95%. «Новое производство позволит заместить продукцию зарубежных поставщиков аналогичной продукции из Европы и Китая», – рассказывал глава предприятия Сергей Ферапонтов «Катуни 24».

Основные потребители – Петербургский тракторный завод и «Ростсельмаш».

«Что только не перепробовали»

Однако проект дался заводу непросто. 2020 год стал испытанием. Оборудование, закупленное для нового производства, – китайское. Обязательной составляющей при заключении контракта на его покупку был шеф-монтаж специалистами из Поднебесной, он обеспечивал и дальнейшее гарантийное обслуживание. Но грянула пандемия. Китай закрыли.

Варианты предлагались самые разные.

«Что только на заводе не перепробовали, даже МИД подключали. Но Китай не выпускал специалистов. А вести монтаж по видеосвязи они не соглашались», – рассказал «Толку» Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтая.

Однако выход все равно нашли – оказалось, что на предприятии в Ярославле этот же китайский производитель уже устанавливал аналогичные линии, но для колесных дисков на легковые автомобили, и там есть обученные специалисты. Их-то и пригласили.

«Те приехали, буквально за неделю смонтировали линии на два типоразмера дисков. Для третьего уже сами монтировали. Завод получил на это согласие китайцев», – объяснил «Толку» министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

Но запуск новых линий из-за этого затянулся на несколько месяцев.

Что дальше

Реализация проекта еще не заканчивается. В середине августа 2021 года ожидается поставка линии покраски (катафореза). В прошлом году завод получил на ее покупку 100 млн рублей льготного займа, сообщали в минпромэнерго края.

В 2020 году завод нарастил объемы производства на 48% в денежном выражении. Выработка на одного сотрудника выросла на 22%, а среднемесячная зарплата – на 11,5%.

Ранее в правительстве рассказывали, что завод планирует освоить серийный выпуск гидравлических прессов, листогибов, гильотин. Также он является исполнителем гособоронзаказа. Так, в 2020 году предприятие изготовило полигонное оборудование для организации учебных стрельб по мишеням, имитирующим тяжелую боевую технику.

Сейчас основное производство – изготовление мехпрессов – занимает в объемах предприятия 30–35%.

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