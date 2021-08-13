Горняк22: Появились подробности задержания похитителя школьницы в Алтайском крае

Ориентировка на О. Лавкина, подозреваемого в похищении ребенка Фото: Сообщество "Инцидент Бийск"

Мужчина был в бегах в общей сложности около 10 суток. За это время он успел преодолеть примерно 250 км, добравшись до соседнего региона

Обвиняемого в похищении 12-летней школьницы под Бийском Олега Лавкина опознал житель села, где скрывался разыскиваемый. Об этом сообщает Life.ru.

По данным ресурса, после побега мужчина ушел в тайгу и переночевал там, а потом пешком и на попутных автобусах добрался до соседней Республики Алтай.

Беглец затаился в окрестностях села Онгудай – одного из туристических центров региона (250 км от Бийска). 12 августа он допустил неосторожность – вышел к реке, чтобы умыться. Здесь его заметил местный рыбак – он опознал разыскиваемого по развешанным по селу ориентировкам и вызвал полицию.

Вскоре Лавкина задержали.

Информацию о задержании предполагаемого преступника агентству ТАСС подтвердили в СК. В ближайшее время мужчину конвоируют в Алтайский край.

Напомним, днем 31 июля школьница отправилась на велопрогулку между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района и пропала. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина.

Следственные органы заочно обвинили в похищении 40-летнего местного жителя. Он подался в бега. Мужчину объявили в федеральный розыск.

ТОЛК