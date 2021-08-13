ГОРНЯК22 14.08.2021
Общество

Горняк22: В Барнауле на Потоке начали сносить старые бараки

Горняк22
20 часов Ago

Снос барака Фото: скриншот из Telegram

Аварийные дома уже много лет стояли нежилыми и ждали сноса. В последнее время в бараках произошло несколько пожаров

В Барнауле в районе Потока начали сносить аварийные бараки по адресам: улица Беляева, 18 и 20, сообщает Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

В Сети опубликовали видео, на котором можно увидеть, как экскаватор разрушает стену одного из аварийных домов.

Пока не известно, будут ли на месте снесенных зданий возводить новую недвижимость, и когда.

Ранее «Толк» сообщал о пожаре в одном из аварийных бараков. В соцсетях подписчики предположили, что возгорание якобы может быть связано с застройкой территории.

ТОЛК

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