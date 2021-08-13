Горняк22: В алтайском райцентре дети остались без школы из-за мощного ливня

Школа. Фото: Скриншот Банкфакс

На кадрах видно, что дождь барабанит прямо по полу в спортивном зале и заливает водой помещения. К 1 сентября здание не сможет принять учеников

Власти Угловского района ищут, где разместить школьников, так как здание учебного заведения затопило водой во время сильного дождя, сообщает «Банкфакс».

Оказалось, что в течение месяца в здании школы проводили капремонт, сняв при этом кровлю. В итоге дождь затопил все три этажа здания.

Председатель районного комитета по образованию и делам молодежи Марина Леонова заявила, что пока дети будут учиться в две смены в здании начальной школы. Тем временем району придется изыскать средства на то, чтобы просушить и отремонтировать основное здание.

По ее словам, кровля здания давно протекала и требовала ремонта, однако средств в районном бюджете на это не хватало. В 2021 году объект наконец был включен в краевую адресную инвестиционную программу. С компанией «Региондомстрой» заключили контракт на сумму 11,6 млн рублей. Подрядчик должен был отремонтировать кровлю в школе до 20 августа.

«Сейчас воды в школе нет, но все стены пролило, и их надо сушить. Для этого планируется запустить котельную», – рассказала председатель профильного комитета.

Однако просушить здание и отремонтировать крышу до 1 сентября в районе не удастся. Кроме того, теперь школе требуется не только замена кровли, но и косметический ремонт. Теперь необходимо подсчитать сумму ущерба и найти средства на ремонт.

Сейчас в школе обучается 676 детей.

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