Горняк22: 821 случай коронавируса выявили в Алтайском крае за четыре дня

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

Нагрузка на ковидные госпитали региона немного ослабевает: сейчас в них находятся 2 847 инфицированных с подтвержденным коронавирусом, неделю назад было 3 078 (на 231 меньше)

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 275 случаев заражения коронавирусом. Всего на 12 августа в регионе зарегистрировано 65 396 случаев инфицирования, в том числе заболели 4 472 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

25 человек с коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все – от инфекции. Это максимальное число ковидных смертей в регионе с начала пандемии. Общее число летальных исходов сейчас – 4 234 (все взрослые).

746 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 232 из их числа подключены к аппаратам ИВЛ.

158 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Всего переболели с начала пандемии 50 545 человек.

4 686 коек для ковидных больных подготовлены в крае. Свободными на сегодняшний день остаются 1 344 места.

Прививаются в крае сейчас 540,4 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 91,

Бийск – 37,

Рубцовск – 16,

Первомайский район – 12,

Змеиногорский и Ребрихинский районы – по 11,

Калманский район – 9,

Алейск, Заринск и Мамонтовский район – по 8,

Новоалтайск – 6,

Зональный и Михайловский районы – по 5,

Алтайский, Ельцовский, Локтевский, Солонешенский и Третьяковский районы – по 4,

Алейский, Троицкий и Шелаболихинский районы – по 3,

Крутихинский, Курьинский, Павловский, Рубцовский, Солтонский, Топчихинский и Усть-Калманский районы – по 2,

Завьяловский, Косихинский, Романовский, Тальменский и Целинный районы – по 1.

ТОЛК