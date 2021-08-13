Горняк22: В Алтайском крае хотят разрешить родителям отлучаться с работы ради детей

Мать. Дети. Работа Фото: pexels.com

Для сотрудников бюджетных организаций, имеющих детей – учеников с первого по четвертый классы, это позволит решить проблему нехватки времени у родителей

В Алтайском крае обсуждают проект «Время-дети», который призван освобождать родителей для решения семейных задач, сообщает пресс-служба правительства края.

Он предполагает, что в трудовом договоре или допсоглашении к нему будет указано, что до восьми часов в месяц в рабочее время родители могут отлучаться для решения первоочередных семейных дел. В частности, речь идет о посещении врачей, важных мероприятиях, оформлении страховки и др.

Список таких важных дел составят сами родители, участники пилотного проекта. Также родители должны будут выбрать, как они отработают это время.

К слову, применение такого режима для сотрудников с детьми будет служить дополнительным бонусом работодателю при оценке его деятельности в рамках краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» и всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить рабочую неделю для россиян.

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