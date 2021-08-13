Горняк22: Барнаульцы начали получать горячую воду по контуру ТЭЦ-2

Душ. Вода. Кран Фото: pexels.com

Ранее барнаульцы пожаловались на отсутствие горячей воды. Коммунальщики ранее заявили, что воды нет лишь в нескольких домах и скоро проблема решится

У жителей Барнаула, проживающих по контуру ТЭЦ-2 и у которых снизилась температура горячей воды, ресурс полностью восстановлен, сообщает пресс-служба СГК.

Ранее из-за перекладки теплосетей горячая вода в домах стала холоднее.

Сегодня все потребители переведены на привычную схему, вода начала поступать в дома, параметры восстановлены.

В связи с этим барнаульцев призвали проверить качество воды в домах и при необходимости обратиться в УК или диспетчерскую СГК.

Ранее сообщалось, что в Барнауле жильцы нескольких домов контура ТЭЦ-2 заявили, что в их домах до сих пор не появилась горячая вода после опрессовки.

ТОЛК