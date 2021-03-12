Горняк22: Яндекс начал рассказывать школьникам о беспилотных автомобилях

В рамках всероссийской акции «Урок цифры» специалисты компании Яндекс с 10 по 28 марта будут рассказывать школьникам о технологиях, лежащих в основе беспилотных автомобилей. Акция поддержана Минцифры и Минпросвещения РФ, а также компаниями-партнёрами.

На сайте урокцифры.рф школьники смогут узнать о принципах работы автономного транспорта на конкретных примерах. Эксперты расскажут детям, какие процессы позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Урок представляет собой ряд видеороликов с комментариями и интерактивными тренажерами для закрепления знаний.

Материалы адаптированы для разных возрастов и разделены на три категории в соответствии с уровнем сложности и детализацией. Школьники смогут определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, спрогнозировать поведение других участников движения и даже самостоятельно составить или скорректировать маршрут.

По словам гендиректора Яндекса в России Елены Буниной, технологии беспилотного транспорта объединяют все лучшее, что есть сейчас в IT: компьютерное зрение, машинное обучение, работу с большими данными. Программа урока составлена так, чтобы школьники могли в этом детально разобраться.

«Урок цифры» проводится в России уже на протяжении трех учебных лет. Акция призвана помочь школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

Алтайская правда