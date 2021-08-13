Горняк22: Эксперты составили список самых странных названий населённых пунктов России
Частный дом Фото: pixabay.com
Самым длинным названием населенного пункта с дефисом оказалось Кременчуг-Константиновское, а без него — Верхненовокутлумбетьево
Аналитики сервиса «Яндекс.Карты» проанализировали названия российских населенных пунктов и составили список необычных топонимов, сообщает «Слово и Дело».
Так, самыми странными или смешными названиями стали Большая Ржакса, Адово, Тусняки, Чилино, Опухлики, Накипелово, Шуточкино, Беззаботы, Чуваки, Гадля, Чика,, Суета, Плохотнюки, Выходной и Дичево.
Встречаются также такие населённые пункты, как Великие Суки, Добрые Пчелы, Мутный Материк, Пролей-Каша, Густые Тычинки, Сибирский Гигант, Приятное Свидание, Выдумка, Большой Содом и Великий Куст.
Самыми распространенными топонимами в России оказались названия по имени владельца или основателя. Аналитики насчитали 333 Александровки, 280 Ивановок, 272 Михайловки, 252 Каменки и 241 Никольское.
Ранее Forbes опубликовал список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса.
Горняк22: В России впервые от коронавируса за сутки умерли более 800 человек
Коронавирус Фото: pixabay.com
До этого максимальное число умерших от коронавируса было зафиксировано 16 июля – 799. Такое же число скончавшихся было и 11 августа
В России смертность от коронавируса достигла показателя в 808 человек за сутки. Это максимальное число с начала пандемии. Об этом стало известно из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщает «Интерфакс».
Наибольшее число умерших выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Полностью выздоровели 20 195 человек.
Всего в стране за прошедшие сутки выявили 21 932 случая новых заражений. Чаще всего заболевают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
Всего за пандемию в России зарегистрировано 6,5 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 168 умерло и 5,8 млн выздоровели.
Ранее в Алтайском крае за четыре дня выявили 821 случай коронавируса. Нагрузка на ковидные госпитали региона немного ослабевает.