Горняк22: Власти Барнаула решили проблему пробки на Красноармейском-Ползунова

Жители Барнаула неоднократно жаловались на огромную пробку в районе пересечения Красноармейского проспекта и улицы Ползунова. Она образуется там почти каждое утро из-за ремонта моста через Барнаулку на ул. Челюскинцев.

В затор попадают сотни автомобилей в час-пик, когда все едут на работу. Об этом горожане не раз писали в социальных сетях. Центр управления регионом (ЦУР) направил информацию об этом в администрацию краевой столицы.

Власти решили увеличить длительность разрешающего сигнала светофора в прямом направлении со стороны Южного тракта на 5 – 7 секунд. Это должно усилить пропускную способность участка дороги.

Барнаул | Пробки

Алтайская правда