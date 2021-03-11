Горняк22: В Алтайском крае выросли продажи автомобилей

Официальные дилеры Алтайского края отмечают рост продаж автомобилей. Например, в автоцентре «Юг» за январь 2021 года реализовали на 15% больше отечественных машин, чем в том же месяце годом ранее.

Клиенты ВТБ за 2020 год приобрели с помощью автокредитования более 750 авто на 595 млн рублей. В банке считают, что объем и количество кредитов не снизилось в пандемию благодаря программе государственного субсидирования (скидка 10% на новую машину).

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что, благодаря госпрограммам поддержки спроса, за первые два месяца 2021 года в стране на льготных условиях было продано более 42,5 тыс. авто.

Ранее в Минпромторге сообщали, что в этом году планируется выделить более 16 млрд рублей на стимулирование спроса в отечественной автомобильной промышленности.

Алтайская правда