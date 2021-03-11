Горняк22: В Барнауле ремонтируют дороги с использованием холодного асфальта

Текущий ремонт дорог в Барнауле с использованием холодного асфальта продолжается. Стартовал он с проблемного участка дороги на Павловском тракте. 10 марта работы ведутся на участке Змеиногорского тракта.

Всего запланировано привести в порядок 26 участков. Как пояснили в пресс-центре мэрии, дорожная служба этим методом отремонтирует порядка 180 квадратных метров дорог. Цена вопроса — порядка 550 тысяч рублей.

В первую очередь ремонтируют наиболее важные участки дорожно-транспортной сети с повреждениями, которые создают опасность для движения автомобильного потока. Работы будут вестись во всех районах города.

Справка

Технология позволяет производить ремонт при низких температурах. Холодный асфальт содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры окружающей среды.

Фото с сайта администрации Барнаула

Барнаул

Алтайская правда