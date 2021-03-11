Горняк22: Рассказ о судьбе женщины-военнослужащей от первого лица

Фото Олег БОГДАНОВ

Ефрейтору Наталье Сидоровой не только форма к лицу, но и, кажется, вся ее неспокойная армейская жизнь с тревогами, усилениями, дежурствами. Читайте рассказ о судьбе женщины-военнослужащей от первого лица.

Лейтенантом не стала

– К первому месту службы мужа-офицера, в Галёнки близ Уссурийска, мы приехали с маленьким сыном Артёмом. Со служебными квартирами в военном городке проблем не было. Здесь родилась дочь София. Повезло и работу найти по специальности экономиста в администрации сельского поселения. Но в 2014-м с реформированием сельсоветов сократили и мою должность. В тот год начался очень большой набор контрактников в армию. Девчонки, жены офицеров и местные жительницы, толпами ехали в военкомат из Галёнок и окрестностей. Очередь была из желающих служить! Причина вполне банальна. В селе, если даже повезет устроиться на работу, зарплаты очень низкие. А служба по контракту – это достойный уровень жизни и стабильность, что очень важно для женщины, у которой есть дети. Я до последнего момента тянула, маме не говорила, что в армию ухожу. Но она приняла новость на удивление трезво, поддержав мой выбор. Служу уже седьмой год. Вообще-то, мечтала отучиться на лейтенанта и даже документы отправляла в Военно-космическую академию имени Можайского. Но, увы, так и не дождалась вызова-телеграммы.

Никакого «назад»

– «Курс выживания» мы проходили в окружном учебном центре под Читой. В январе 2015-го прибыли туда командой из 10 человек и чуть было тут же назад не уехали. Документы не были оформлены должным образом. Мы с девчонками позвонили отправившему нас командиру и сообщили, что возвращаемся. В ответ нам процитировали строчки из Устава Вооруженных сил о том, что военные должны стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. В общем, никакого «назад». Через пару часов нас разместили в казармах. Подготовка в центре серьезная. Мы совершали марш-броски с боевой выкладкой в 20 килограммов, много стреляли, метали гранаты, лежали в окопе под движущимся танком. Страшно не было, единственное, чего боялись, – не уложиться в нормативы. Запомнился вкус чая на маршруте, мы заваривали его в котелках на костре, из топленого снега. Возвращение в благоустроенную казарму с горячей водой было настоящим счастьем.

Женское дело

– Первое место службы, в штабе войсковой части, не требовало никакой технической подготовки. Я занималась оформлением воинских перевозочных документов, тех, что дают семье военнослужащего право на бесплатный проезд по стране. А здесь, на Алтае, на узле связи 314-го отдельного радиотехнического центра, осваиваю совершенно новую для себя сферу – специальность механика. Новичок, прежде чем его допустят к самостоятельным боевым дежурствам, учится, стажируется, сдает экзамен. Женщин и мужчин среди моих коллег примерно поровну. Это к вопросу о том, женское ли дело – служба в армии. Разница между нами, конечно, есть. Парни, прежде чем подписать контракт, успевают уже либо срочную отслужить, либо военный вуз окончить. И они знают, что их ожидает. А женщины приходят – и сразу встречают много незнакомого, непонятного, неожиданного.

Переезд

– Мы с детьми переезжали уже дважды. Помните пословицу, в которой переезд сравнивается с пожаром? Так оно примерно и есть. В первый наш путь, из Кемерово на Дальний Восток, нам везти еще особо нечего было. Мы – молодая семья, а зарплаты в 2005 году у офицеров были маленькими. В кредит были куплены и первый диван, и первая стиральная машина… А во время сборов на Алтай в прошлом году мне пришлось уже 20-тонный контейнер заказывать, чтобы автомобиль вошел. Я 10 лет за рулем.

В Барнауле, если честно, до сих пор на коробках. Дети пока у мамы Надежды Константиновны, она живет в Крапивино, в 100 километрах от Кемерово. Вот закончат учебный год, тогда и перевезу их сюда. Очень скучаю, видимся редко, но в этом году получилось новогодние праздники вместе провести. Несмотря на морозы, мы сходили в кино, покатались на ватрушках, погуляли по городу. Школ в Барнауле много, даже рядом с домом, но удивительно, что при этом все они переполнены. Мы выбрали предварительно лицей № 121. Переживаю, как пройдет адаптация у ребят. Дочь переходит в среднее звено, а сыну, он в 9-м, предстоит сдавать ОГЭ.

Военные живут в Индустриальном

– Большинство моих коллег-военнослужащих, так сложилось, снимают жилье в Индустриальном районе. И мне сразу посоветовали искать здесь из-за удобного магистрального транспортного сообщения. На дорогу до Конюхов уходит час. Сложно ли найти жилплощадь в городе? В принципе, гражданские сдают квартиры военным охотно, ведь с оплатой аренды проблем нет, деньги за поднаем перечисляются регулярно. Но я не сразу нашла подходящий вариант. Первую сдали прямо перед моим носом. Вторая была заставлена старой мебелью, что очень неудобно. В третьей хозяйка отказывалась заключать договор, потому что не хотела платить налоги. Для нас же официальное оформление – обязательное условие, чтобы получать деньги за поднаем. Сейчас всё уже хорошо.

Справка

По данным Министерства обороны на конец 2020 года, в Российской армии служат около 42 тысяч женщин, в том числе свыше 30 тысяч – солдаты, матросы, сержанты и старшины; около 7 тысяч – прапорщики и мичманы; 4 тысячи офицеров, включая 44 полковника.

Алтайская правда