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Горняк22: Весеннее равноденствие 2021 года: какого числа, точная дата и время

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

День весеннего равноденствия или начала астрономической весны в 2021 году выпадает на 20 марта. С этой даты начнет постепенно увеличиваться продолжительность светового дня.

Солнечная траектория пересечет экватор в 12:37 по московскому времени. Светило в этот день взойдет четко на востоке и зайдет на Западе.

Земля в это время будет находиться в таком положении по отношению к Солнцу, что оба полушария нагреются относительно одинаково. Так бывает два раза в году – второй раз во время осеннего равноденствия.

В Северном полушарии также наступит астрономическая весна, которая продолжится до дня летнего солнцестояния.

Алтайская правда

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