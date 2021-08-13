Горняк22: Минздрав предложил запретить продавать алкоголь людям моложе 21 года

Чиновники возвращаются к идее повышения возрастного ценза на продажу крепкого алкоголя. Его могут увеличить до порога в 21 год.

Минздрав России разработал поправки в законодательство. Они предусматривают повышение возраста, с которого можно покупать крепкие алкогольные напитки. Напомним, приобретать крепкий алкоголь разрешено с 18 лет. Чиновники хотят сдвинуть эту отметку на 3 года, таким образом, запретить продавать алкоголь с содержанием спирта более 16,5% лицам младше 21 года. Инициативу министерства здравоохранения, скорее всего, рассмотрят в ближайшее время. Проект может вступить в силу с марта 2022 года. Об этом сообщают «Известия».

В пояснительной записке, на которую ссылается издание, сказано, что медицинские исследования показали, что потребление алкоголя небезопасно для функций головного мозга. К слову, этот орган формируется у человека к 21 году.

«Потребление спиртного в этом возрасте может обернуться серьезными последствиями, в том числе привести к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей», — отметили специалисты минздрава.

Союз потребителей поддержал концепцию законопроекта Минздрава, считая ее шагом в правильном направлении, сказал «Известиям» председатель организации Петр Шелищ.

«Мы надеемся, что его реализация будет способствовать переориентации потребительского спроса молодых россиян с так называемого северного типа потребления алкоголя на южный, в основе которого вино и пиво», — отметил он.

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Алтайская правда