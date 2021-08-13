Горняк22: Звездный дом в «Родине»: бывший барнаульский кинотеатр начали трансформировать под планетарий

В Барнауле начали переоборудовать здание кинотеатра «Родина» под планетарий.

Самый сложный этап трансформации – это переоборудование зала, с внедрением инновационного купола. На нем будут проецировать полнокупольные программы и фильмы с высоким разрешением. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Следующий шаг – реконструкция площадки для выступлений лектора и установка удобных кресел для зрителей. Важной частью ремонта станет и акустическая отделка помещения. А по центру зала расположится новое проекционное оборудование. Стоимость преображения здания бывшей «Родины» обойдется почти в 13 млн рублей. Работы планируют выполнить до 30 сентября 2021 года.

Александр Деринг, генеральный директор творческой архитектурной мастерской «Классика», автор архитектурного проекта, рассказал, что внешний вид здания не изменится – только на фасаде появится надпись «Планетарий». Это связано с тем, что бывший кинотеатр является одним из значимых исторических и культурных сооружений города и объектом культурного наследия.

А вот интерьеры изменятся кардинально в соответствии с новым назначением здания. Кроме планетария в здании будет располагаться музей космонавтики и площадки для детского творчества и мероприятий.

После обновления зала стартует следующий этап — ремонт остальных помещений и благоустройство прилегающей территории.

Планируется, что новый планетарий в здании бывшего кинотеатра приступит к работе уже этой зимой.

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Барнаул

Алтайская правда