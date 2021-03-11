Горняк22: Весеннее равноденствие 2021 года: какого числа, точная дата и время

День весеннего равноденствия или начала астрономической весны в 2021 году выпадает на 20 марта. С этой даты начнет постепенно увеличиваться продолжительность светового дня.

Солнечная траектория пересечет экватор в 12:37 по московскому времени. Светило в этот день взойдет четко на востоке и зайдет на Западе.

Земля в это время будет находиться в таком положении по отношению к Солнцу, что оба полушария нагреются относительно одинаково. Так бывает два раза в году – второй раз во время осеннего равноденствия.

В Северном полушарии также наступит астрономическая весна, которая продолжится до дня летнего солнцестояния.

Алтайская правда