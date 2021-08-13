Горняк22: ВИДЕО: в Барнауле сносят дом на улице Беляева

Дом на улице Беляева в Барнауле сносят. Он известен тем, что в нем часто происходили пожары.

Как писали жители города в соцсетях, в нежилом доме по улице Беляева регулярно происходили пожары. По словам очевидцев, виновниками возгораний выступали дети. Хулиганы ради развлечения разводили в нем костер, а спасателям приходилось разбираться с «недетскими проказами».

И сегодня, по словам участников городского сообщества «Инцидент Барнаул» ВКонтакте, барак начали сносить. Видео опубликовали очевидцы в соцсети. По кадрам видно, что на месте работает техника.

"Больше не загорится", — пишут в комментариях в видео

Что будет на старых домов пока не уточняют.

Видео: паблик «Инцидент Барнаул» ВКонтакте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Серьезный пожар произошел вечером в Барнауле

Барнаул

Алтайская правда