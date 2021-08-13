Горняк22: Молодежь Алтайского края: чем она занимается

Чем занимается молодежь в Алтайском крае? На этот вопрос ответил Алтайкрайстат в своем пресс-релизе, посвященному Международному Дню молодежи.

Молодежью в России по закону принято считать всех граждан с 14 до 35 лет. Каждый четвертый житель Алтайского края попадает в эту категорию граждан (25,4% населения) — это 582,7 тысяч человек.

Больше половины молодежи – 368,6 тысяч человек проживает в городе (63,3%), оставшиеся 36,7% — сельские жители.

Молодые люди края активно вовлечены в трудовую деятельность – каждый второй из этой возрастной группы работает (324,4 тыс. человек), а каждый третий еще проходит обучение и выбирает свою специальность (173,9 тыс. человек)

Среди учащихся 74,7 тысячи человек – подростки, которые заканчивают обучение в школах. Остальные 99,1 тысячи молодых людей обучаются в высших и средних профессиональных организациях.

Также можно выделить наиболее предпочтительные профессии, которые пользуются наибольшим спросом у будущих специалистов. Это технические специальности (инженерное дело, технологии и технические науки) – 22,8%, образование и педагогика – 18,6%, здравоохранение – 11,4%, экономика и управление – 13,1% и юриспруденция – 9,3%.

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Алтайская правда