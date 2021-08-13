Горняк22: В Залесовском районе ожидают хороший урожай

Фото Олег БОГДАНОВ

В компании «Биолён» началась уборка озимой пшеницы. «Урожайность с первого поля, страшно говорить, 70 центнеров с гектара, – признается исполнительный директор сельхозпредприятия Михаил Горлов. – Но это лучшее поле».

Пшеница, рапс, соя

Минувшую зиму в Залесовском районе не все всходы пережили. Из 1100 га хозяйству пришлось запахать 100 га и посеять на этом месте овес. Но и оставшиеся озимые по прогнозам дадут в среднем по 45 ц/га.

Михаил по образованию агроном, а практическую школу работы на земле получил от отца – известного косихинского фермера Сергея Горлова. Позже начал работать вместе со старшим братом Виктором в компании «Биолён».

Последние годы в хозяйстве стратегической культурой становится рапс. Нынче он занял 1100 га и неплохо себя чувствует. Хороша и соя. К ней Горловы пока присматриваются, засеяв 300 га.

Социальный проект

Традиционно в хозяйстве занимались льном. Сегодня на 300 гектарах растет масличный кудряш и на 200 га – долгунец.

Уборка последнего в хозяйстве завершается. С помощью стареньких прицепных льнотеребилок растение вырывают прямо с корнем и укладывают на землю рядами для дальнейшего созревания. Нужно несколько недель, чтобы внутри соломы образовалось волокно. В начале сентября лен запрессуют в рулоны и повезут на первичную переработку. Волокно отделяется от тресты на мяльных и трепальных машинах.

Владельцы компании «Биолён» закупили оборудование для производства ленточной пакли, но большого спроса на нее пока не нашли. Поэтому продают паклю перекупщикам, которые везут полупродукт в европейскую часть страны, где из него делают жгуты, межвенцовый утеплитель и другие вещи.

На переработке льняной соломы трудятся в три смены круглый год около 20 человек. Они производят за год порядка 150 тонн пакли. Однако лен занимает в общей выручке предприятия не более 5% и является скорее социальным проектом, обеспечивающим занятость в селе. Не случайно краевые власти поддерживают льноводов, выделяя субсидии порядка 10 тыс. рублей на каждый гектар посевов.

Технология и экономика

Нынче в хозяйстве ожидается приличный урожай всех культур. «На моей практике таких хороших полей не было», – говорит Михаил. И это не случайно. В районе вовремя прошли дожди, да и растениеводы постарались: использовали качественные семена, обработали хорошими протравителями, добавили в почву в достаточном количестве сложных удобрений, в том числе жидких, которые вносятся во время посева в междурядья.

И надо бы наращивать объемы химической подкормки, но за сезон удобрения подорожали вдвое, как и средства защиты растений. Поражает динамика цен на металл.

«В прошлом году я приобретал металлопроката на 300 тысяч, – вспоминает Горлов, – в этом году звоню, чтобы повторить ту же заявку. Менеджер по продажам мне говорит, что цена немного упала по сравнению с июнем, и выставляет счет на 700 тыс. рублей».

В то же время падает стоимость растениеводческой продукции. Прошлогоднюю пшеницу «Биолён» продавал по 14–15 тыс. рублей за тонну, а сегодня третий класс с клейковиной 22 % переработчики принимают по 12,5 тыс. рублей.

Успокаивает то, что падение цен – обычная ситуация в начале уборочной кампании. Многим срочно деньги нужны, чтобы с кредитами рассчитаться, вот и идут на уступки покупателям.

У «Биольна» тоже есть долги перед банками под льготные проценты. Но финансово устойчивые сельхозпредприятия не спешат их гасить: ждут, пока вырастут цены на их продукцию. Крестьяне понимают, что при такой инфляции лучше подольше «оставаться в товаре», чем в деньгах.

И Горлов придерживаются такой же тактики. В этом году сельхозпредприятие приобрело сеялку, культиватор, пять ростсельмашевских комбайнов и столько же КамАЗов. Братья предпочитают брать не новую, но еще свежую технику. Она намного дешевле и еще может послужить много лет.

«Сегодня хороший импортный трактор стоит порядка 30 млн руб. А подержанный 500-сильный «Нью Холланд» можно купить за 10 млн, не влезая в долги», – рассуждает Михаил.

Он недавно продавал бэушные бороны начинающим фермерам. И у ребят горели глаза от счастья, что удалось их дешево купить. Продавец вспомнил, как еще несколько лет назад на их месте испытывал те же чувства.

Планы

Производственную площадку «Биолён» украшает комплекс по товарной подработке зерна: сушилка, зерноочистительное оборудование. В этом году рядом с ним будут строить зерносклад. Площадка для него уже заасфальтирована, а металл закуплен по старым ценам.

Хозяйство с каждым годом обрабатывает все больше земли. Начинали с 3 тыс. га, а сегодня уже 7 тысяч. В следующем году планируют распахать гектаров 500–700 залежи из районного фонда перераспределения. «Биолён» взял ее в долгосрочную аренду и потихоньку приобретают паевую, чтобы без опаски смотреть в будущее.

Последнее время интерес к земле в районе значительно вырос. С одной стороны, ее не прочь купить заринские предприниматели, с другой – красноярские. Если 3 года назад пай можно было приобрести за 20 тыс. рублей, то сегодня меньше чем за 60 тысяч никто не продаст.

Говоря о перспективах, Михаил мечтает о расширении посевов. Ему хотелось бы довести площадь обрабатываемой земли до 10 тыс. га. Это не только красивая цифра, но и возможность снижения себестоимости продукции за счет экономии на условно постоянных расходах.

Второй путь повышения производительности труда – приобретение более современной техники.

Суммарно в хозяйстве «Биолён» трудится порядка полусотни работников. При этом лучшие механизаторы в среднем получают по 60 тыс. рублей в месяц. Желающим работы хватает круглый год. Но не каждый пользуется такой возможностью. Впрочем, кадровый вопрос – головная боль руководителей большинства сельхозпредприятий.

Залесовский район

Алтайская правда