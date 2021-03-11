Горняк22: Жители Барнаула скупают оборудование для майнинга

В начале января 2021 года на рынке криптовалют произошел очередной ажиотаж в связи с ростом их стоимости. Этот ажиотаж коснулся в том числе и Барнаула.

В феврале биткоин обновил исторический максимум, пробив отметку в 52 тыс. долларов. Вместе с ним подорожали и другие популярные криптовалюты.

В итоге россияне стали массово скупать видеокарты и готовые майнинговые фермы. По данным Авито, спрос на этот товар в стране в среднем подскочил в 2,6 раза, а в Барнауле он вырос на 86%.

Самая популярная видеокарта – Geforce GTX 1060. В среднем в России она стоит 14 тыс. рублей, в Барнауле – 13 тыс. рублей. На втором месте – Geforce GTX 1070. Она жителям краевой столицы обходится в 30 тыс. рублей, как и по всей стране. Ее сняли с производства, но еще можно найти на Авито.

Алтайская правда