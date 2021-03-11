Горняк22: Гонки лыжников на собаках пройдут в Барнауле 14 марта

На Барнаульском ипподроме 14 марта пройдут любительские гонки лыжников на собаках «СЛЕД-2021». Участвовать смогут даже те, у кого нет своего питомца.

На соревнования приглашаются все желающие с собаками любых пород. Если хочется поучаствовать, но собаки нет, приют «Ласка» предоставит хвостатого друга из ездового кружка.

Зрители смогут не только смотреть гонки, но также кататься на упряжке, фотографироваться и обниматься с друзьями человека. В здании ипподрома организуют горячий чай.

В полдень начнется регистрация участников, через полчаса состоится открытие соревнований, в 12:40 – их начало. На 15:00 запланированы детские заезды, а через час состоится церемония награждения.

Победителей ждет много приятных и вкусных призов. Также им вручат дипломы, медали, кубки. После основных заездов любой сможет встать на лыжи и почувствовать себя каюром.

Фото: приют «Ласка»

Барнаул

Алтайская правда