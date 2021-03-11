Горняк22: Более 300 тюльпанов подарил Иван Лоор жительницам Родино

В Родино для милых дам устроили праздничную конкурсную программу «Ах, какие женщины!».

Участницы оказались хорошо знакомы зрителям, ведь все они – труженицы, общественницы, одаренные личности и просто красавицы, конечно. Косметолог-визажист Галина Мещерякова, заведующая районной библиотекой Юлия Гассан, ведущий специалист по ценообразованию комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Ольга Кузнецова, воспитатель детского сада «Колокольчик» Екатерина Петрик, бухгалтер управления социальной защиты населения Ирина Щербина, воспитатель детского сада «Солнышко» Наталья Ляшенко.

Торжественный момент – вручение милым дамам районных и краевых наград главой Родинского района Сергеем Катамановым.

Почетным гостем праздника стал депутат Государственной думы от Алтайского края Иван Лоор.

– Я говорю вам большое спасибо, милые дамы, за воспитание детей и внуков, за ваш труд и преданность своему делу, родной земле, – так приветствовал хозяек праздника Иван Иванович.

Удался и его сюрприз женщинам: более 300 тюльпанов, каждой – по цветку.

Тамара ПОПОВА при содействии районной газеты «Дело Октября»

Родинский район

Алтайская правда