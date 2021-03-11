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Общество

Горняк22: Народные приметы на 11 марта: чего нельзя делать

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

11 марта в народном календаре — Порфирий поздний. Православная церковь в этот день почитает память святителя Порфирия (346-420).

Обычаи и обряды

В старину верили, что парням следует избегать красивых женщин. По преданию, в красавиц в этот день вселяется кикимора. Она заманит мужчину в лес, заберет его силу или даже может убить.

Наши предки считали, что в этот день нельзя сажать вербу, иначе можно смерть накликать. Запрещалось плевать в реку – можно онеметь.

По погоде судили о том о том, каким будет лето и урожай. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. 

Народные приметы

  • Если снег пойдет, то летом будет много дождей.
  • Вьюга на Порфирия Позднего сулит прохладное лето с дождями и грозами.
  • Если снег уже совсем сошел, то стоит ждать заморозков.
  • Если ночью в этот праздник небо ясное и ярко горят звезды, то лето будет грозовым.
  • Если с утра туман стелется, то будет непогода.
  • Если туман опустился ближе к вечеру, то следующее утро будет ясным.
  • Если на Порфирия Позднего голуби воркуют, то это к теплу.

Алтайская правда

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