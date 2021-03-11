Горняк22: В алтайском вузе появится проректор по цифровой трансформации

В российских вузах появится новая должность – проректор по цифровой трансформации. Это часть плана по устранению нехватки айтишников в стране.

Такой специалист должен будет разработать программу развития для вуза и защитить ее в Минобразования. В Алтайском государственном университете данную функцию уже выполняет первый проректор. В Алтайском государственном техническом университете вопрос решается, сообщили в Центре управления регионом.

Ввести такую должность поручил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По разным оценкам, в стране не хватает от 700 тыс. до миллиона сотрудников в сфере IT. На фоне стремительной цифровизации именно эти кадры должны строить новую экономику. В решении этой проблемы ключевую роль должны сыграть вузы.

Алтайская правда