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Горняк22: В алтайском вузе появится проректор по цифровой трансформации

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

В российских вузах появится новая должность – проректор по цифровой трансформации. Это часть плана по устранению нехватки айтишников в стране.

Такой специалист должен будет разработать программу развития для вуза и защитить ее в Минобразования. В Алтайском государственном университете данную функцию уже выполняет первый проректор. В Алтайском государственном техническом университете вопрос решается, сообщили в Центре управления регионом.

Ввести такую должность поручил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По разным оценкам, в стране не хватает от 700 тыс. до миллиона сотрудников в сфере IT. На фоне стремительной цифровизации именно эти кадры должны строить новую экономику. В решении этой проблемы ключевую роль должны сыграть вузы.

Алтайская правда

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