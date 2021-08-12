Горняк22: В Новосибирске восьмилетний мальчик умер после падения с велосипеда

Скорая помощь Фото: pixabay.com

После того как мальчик повредил ногу, его сестра побежала звать на помощь взрослых, но ребенок умер до приезда скорой помощи

10 августа в Новосибирской области восьмилетний мальчик поранил ноги при падении с велосипеда и скончался от потери крови, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что примерно в 16 часов двое детей шести и восьми лет катались на велосипедах в садовом товариществе «Луч». В какой-то момент старший ребенок потерял равновесие и упал, сильно ранив ногу. Рычаг тормоза повредил артерию, и мальчик умер от потери крови.

Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка.

Ранее 15-летний подросток из Сибири умер в поезде, возвращаясь с семьей с юга. В Казани родителей высадили из поезда с телом сына.

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