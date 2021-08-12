Горняк22: В Алтайском крае 11 августа перекроют движение на Чуйском тракте
Военные. Колонна Фото: mil.ru
Это связано с проездом военной техники на данном участке. Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной ситуации
В Алтайском крае 11 августа перекроют участок Чуйского тракта из-за движения военных колонн, сообщает пресс-служба краевой госавтоинспекции.
Так, с 11.00 до 13.00 движение закроют на дороге «Б. Ключи – Р-256 «Чуйский тракт» – поселок Сибирский»
Жителей Алтайского края просят заранее выбирать маршрут для поездки.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 7 июня перекроют участок Чуйского тракта.