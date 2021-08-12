Горняк22: Анастасии Решетовой приписывают роман с Хассаном Джамилем: кто это такой

Анастасия Решетова Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Telegram-канал «Светские хроники» озвучил имя нового предполагаемого жениха Анастасии Решетовой. Это Хассан Джамиль, бывший бойфренд Рианны

Подписчики tg-канала «Светские хроники» заметили модель и инста-блогера Анастасию Решетову в Монако в компании бизнесмена Хассана Джамиля.

Кто такой Хассан Джамиль

Хассана Джамиля СМИ называют саудовским олигархом и миллиардером. Состояние его семьи измеряется миллиардами долларов. Хассан входит в руководящий состав компании Abdul Latif Jameel, которая, в частности, имеет права на продажу автомобилей Toyota в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока, рассказывает Spletnik. По информации прессы, за спиной у Хассана Джамиля развод и пара звездных романов.

Решетова и Хассан Джамиль вместе?

Пока никаких доказательств, кроме истории со слов очевидцев в Telegram, нет. Однако ранее стало известно, что Решетова заинтересовалась исламом и приняла эту веру, пишет Lenta.ru.

«Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне», – заявила модель.

По словам Анастасии Решетовой, изучать ислам она начала еще пару лет.

Двое звездных «экс»

Слава пришла к Анастасии Решетовой, когда она начала встречаться с Тимати (рэпером, экс-лидером BlackStar). Пара распалась в конце 2020 года. У Решетовой и Тимати есть общий сын.

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О Хассане Джамиле западные СМИ заговорили после его романов с Наоми Кэмпбелл и Рианной.

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