Горняк22: Пользователи гадают, кто муж Алины Кабаевой, показавшей обручальное кольцо
Алина Кабаева Фото: Скриншот выступления Кабаевой в программе "60 минут"
Скандал с российскими гимнастками подтолкнул Кабаеву появиться в эфире на федеральном канале и публично высказаться. После этого зрители стали бурно обсуждать внешний вид спортсменки и ее украшения
Алина Кабаева появилась в эфире телеканала «Россия 1» в программе «60 минут». Ее выход на экраны был связан с недавним скандалом с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает портал Woman.ru.
Однако зрители обсуждают не выступление спортсменки, а ее внешний вид. Пользователи Сети отмечают, что Кабаева выглядит прекрасно и очень постройнела. Предметом бурных обсуждений стало обручальное кольцо гимнастки, которое красовалось на ее безымянном пальце.
Кто муж Алины Кабаевой
Пользователи Сети после эффектного появления Кабаевой не перестают задаваться вопросом: так кто же все-таки муж знаменитой гимнастки? Известно, что несколько лет назад ей приписывали роман с президентом Российской Федерации, но эти слухи не были подтверждены.
В 2005 году Алина Кабаева встречалась с капитаном милиции Давидом Муселиани, но их связь продлилась недолго. С тех пор спортсменка не доверяет свою личную жизнь СМИ и никак ее не афиширует в социальных сетях, – сообщает портал eemuzh.ru.
В Сети также обсуждают детей Кабаевой, которых никто никогда не видел. Некоторые фанаты даже делают в фотошопе реалистичные фотографии Алины с детьми на руках. Но есть ли действительно у гимнастки дети, до сих пор не известно.