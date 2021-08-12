Горняк22: Власти Бийска ждут от горожан предложений по изменению генплана

Бийск Фото: Сергей Кулыгин, БР

Ожидается, что работа по разработке генерального плана города начнется в 2022 году, а до конца 2021 года от горожан ждут предложений

В Бийске готовятся изменить генплан города, который был принят еще в 2010 году, сообщает «Бийский рабочий».

За 11 лет этот документ сильно устарел, и к нему было немало нареканий, так как, например, в генплане и правилах землепользования и застройки нашли множество несостыковок.

Кроме того, некоторые моменты расходились с фактической застройкой. Так, например, земли в районе старого Зеленого Клина по факту были застроены частными домами, а по документам там находится зона рекреации.

Поэтому новый генплан, в частности, призван поменять подзоны на таких участках города.

Еще одна особенность Бийска – большое число охранных зон. Речь идет о памятниках архитектуры, которых в наукограде несколько десятков. Вокруг каждого из них – охранная зона, где запрещено проводить какие-либо работы. В связи с этим соседи памятника не могут сделать у себя ремонт. Сейчас регламентировано, что охранная зона вокруг памятника культурного наследия составляет от 100 метров, начиная от внешних стен здания.

В настоящее время решать все вопросы по генплану приходится точечно, через подачу заявления в комиссию по землепользованию. Только в 2020 году таких было подано более 20, однако не по всем выдано положительно заключение.

В мэрии рассчитывают, что разработкой двух документов – генплана и правил землепользования и застройки — займется один подрядчик, и желательно местный. Примерная стоимость работ – более 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мэрия Бийска решила внести изменения в генеральный план городского круга. Прежняя его версия устарела и требует обновления. Нынешний генплан был принят депутатами еще в 2010 году и несколько раз был скорректирован.

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