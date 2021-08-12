Горняк22: 24 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

С начала пандемии в России 6,4 млн человек заразились коронавирусом. Болезнь унесла жизни 166,4 тыс. инфицированных. Привились от ковида 18,8% россиян от общего числа населения

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 272 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на 11 августа зарегистрирован 65 121 инфицированный, в том числе заболели 4 449 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 11 августа

24 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 20 – от ковида. С начала пандемии скончались 4 209 жителей региона.

735 человек сейчас находятся в местных госпиталях в тяжелом состоянии, в том числе 227 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

152 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 50 387 пациентов.

2 871 человек с коронавирусом проходит лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 507 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.

Всего в крае развернуто 4 686 коек для ковидных больных, из них свободно 1 308 мест.

На утро 11 августа в Алтайском крае прививаются 533,3 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 93,

Бийск – 51,

Ребрихинский район – 21,

Калманский район – 10,

Заринск и Бийский район – по 8,

Первомайский и Родинский районы – по 7,

Змеиногорский район – 6,

Алтайский и Солтонский районы – по 5,

Алейский район – 4,

Камень-на-Оби, Волчихинский, Ельцовский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий и Шелаболихинский районы – по 3,

Рубцовск, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный и Чарышский районы – по 2,

Алейск, Завьяловский, Зональный, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский и Угловский районы – по 1.

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