Горняк22: Площадь перед ТЦ «Россия» в Барнауле не будут благоустраивать

ТЦ Россия Фото: Яндекс. Карты

Несмотря на то что территория перед ТЦ «Россия» популярна среди барнаульцев, власти пока не намерены ее облагораживать

В мэрии Барнаула не планируют благоустраивать площадь возле ТЦ «Россия», так как ее территория находится в частной собственности, сообщает «Банкфакс».

Однако, согласно исследованию барнаульского отделения фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», эта зона является довольно популярной среди горожан. При этом она требует масштабного преобразования: здесь нужно провести благоустройство территории, озеленение, создать пешеходные дорожки, а также убрать наружную рекламу с фасада здания. Эти предложения активисты направили в мэрию еще в середине июля.

Власти рассказали, что получили предложения урбанистов, но еще не рассмотрели их. Однако в мэрии уточнили, что территорией владеют собственники, поэтому она не была включена в список для голосования за благоустройство. Чиновники предложили владельцам договориться, чтобы привести в порядок этот участок.

Ранее сообщалось, что барнаульское отделение фонда российского урбаниста Ильи Варламова «Городские проекты» оценило ситуацию в общественной зоне у торгового центра «Россия» на проспекте Ленина и предложило план ее «реанимации».

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