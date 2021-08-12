Горняк22: Более десятка жителей Алтая потеряли деньги в финансовой пирамиде Finiko

Деньги. Пирамида Фото: fotokonkurs.ru

За годы существования организации в нее вложились тысячи людей, а общая сумма собранных средств могла достигать нескольких миллиардов рублей

11 жителей Алтайского края с начала года обратились в полицию с жалобой на потерю средств в финансовой пирамиде Finiko, сообщает «Банкфакс». По данному факту уже ведется дело о мошенничестве.

Так, пострадавшие жители края лишились от 137 тыс. до 3,7 млн рублей. Предполагается, что на самом деле таких людей в регионе намного больше.

В Барнауле работали как минимум семь филиалов компании. Однако сейчас многие удалены из справочника. Также в городе действовали промоутеры, которые активно рекламировали деятельность компании.

В конце июля в Татарстане задержали и арестовали одного из основателей Finiko Кирилла Доронина, который был лицом компании. С 2018 года он привлекал средства вкладчиков под предлогом высоких доходов. Однако фактически инвестиционную деятельность пирамида не вела. Остальные организаторы схемы еще остаются на свободе. Примечательно, что есть и те, кто верит в чистоту организации и уже создали в защиту Доронина петицию с требованием его отпустить.

Ранее сообщалось, что один из жителей Барнаула потерял в компании 300 тысяч рублей. Первое время были выплаты, но после все пошло не по плану. По его словам, крах случился после того, как основатели пирамиды поссорились.

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