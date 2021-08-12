Горняк22: В России предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

Деньги. Рубли Фото: pexels.com

Сейчас по России МРОТ составляет 12 792 рубля, при этом сумма минимального размера оплаты труда разнится в зависимости от региона

В Госдуме предложили с 2022 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Об этом заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«У нашей фракции ЛДПР принципиальной остается позиция по увеличению минимальной оплаты труда. Мы считаем, что в России труд недооценен», – отметил он.

По словам политика, инициативу внесут на рассмотрение в ближайшее время. Осенью ее рассмотрят новым составом Госдумы вместе с проектом федерального бюджета на следующий год. На реализацию инициативы потребуется 1,2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.

Ранее в России поддержали увеличение МРОТ с января 2022 года. С нового года величина минимальной зарплаты вырастет на 6,4%.

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