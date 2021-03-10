Горняк22: От пандемии в Алтайском крае более всего пострадала сфера транспорта

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Сфера транспорта стала в 2020 году одним из наиболее пострадавших секторов экономики Алтайского края. Прежде всего это выразилось в снижении пассажирооборота.

На фоне пострадавших от пандемии перевозчиков выгодно смотрятся дорожники, на работу которых коронавирусная инфекция фактически не повлияла. Более того, благодаря поддержке федерального центра краю удалось получить прибавку к дорожному фонду в размере 2 миллиардов рублей. В итоге общая сумма средств, затраченных на дорожное строительство в регионе, составила 13,3 миллиарда.

Масштабные работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В регионе обновили 149 объектов общей протяженностью 570 километров. Из них 81 региональный объект, 42 улицы в Барнауле, 15 дорог в Бийске и 11 – в Новоалтайске. По словам министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, наиболее капиталоемкими стали реконструкция улицы Попова и шоссе Ленточный Бор в Барнауле. Причем работы по Ленточному Бору продолжат – планируется провести устройство кольцевого движения на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, на данный момент уже проводятся проектно-изыскательские мероприятия.

Об этом Дементьев рассказал на расширенном совещании по подведению итогов работы Минтранса в 2020 году. Его провел заместитель председателя Правительства Алтайского края Александр Климин.

Господдержка: была и требуется

На этом же совещании руководитель регионального Минтранса сообщил, что сразу после введения карантинных мер пассажиропоток в регионе упал до 70%, однако потом плавно восстановился, но объем международных и межрегиональных перевозок пока прежней цифры не достиг. Всего же перевозки пассажиров автобусами в 2020 году уменьшились на 29,1%.

«Наблюдается полная остановка международных перевозок, в то время как региональные понемногу восстанавливаются. Многие предприятия, воспользовавшись госпомощью, в частности субсидиями на выплату зарплаты, двухпроцентными кредитами, смогли сохранить свои коллективы и не прекращать работу», – отметил президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.

По его мнению, сегодня главная задача состоит в замене подвижного состава, и особенно это касается автобусов большой вместимости. Последнее их обновление на городских маршрутах Барнаула происходило в 2013–2014 годах. С тех пор позволить себе купить большой автобус смогли очень немногие, тем более что за прошедшие восемь лет его стоимость увеличилась в четыре раза –

с 2300 тысяч рублей до 9–10 миллионов. С учетом срока эксплуатации окупить его за десять лет очень проблематично, тем более что количество пассажиров сокращается. И здесь без поддержки государства не обойтись.

Кокса – больше, зерна – меньше

По словам заместителя главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Ерлана Смагулова, на 23% упал пассажиропоток на пригородных перевозках по железной дороге, а доход от пригородного сообщения снизился на 17%.

В то же время гендиректор предприятия «Алтай-Пригород» Владимир Устинов высказал предположение, что в текущем году пассажиропоток в пригородном сообщении будет выше, чем в 2020 году, но уже сейчас очевидно, что цифры 2019 года перекрыть не получится.

При этом в области грузоперевозок ситуация на железной дороге выглядит значительно лучше. В 2020 году из Алтайского края вывезли 8,4 миллиона тонн грузов, что составило 96% от объемов 2019 года. По сравнению с 2019 годом было отгружено больше кокса, цветной руды, химикатов, соды, сахара, продовольственных товаров, стройматериалов. Примечательно, что, несмотря на субсидирование зерновых перевозок, наибольшее снижение объемов погрузки в прошлом году произошло именно по ним.

Возмещая убытки

Максимальное снижение пассажиропотока произошло в гражданской авиации. Так, в 2020 году количество обслуживаемых пассажиров в Международном аэропорту Барнаул уменьшилось в два раза. Уже 20 марта прошлого года были отменены международные рейсы, которые на «Авиапредприятии «Алтай» намерены возобновить в нынешнем году, – это полеты в Турцию, Вьетнам и Таиланд. Также планируется увеличение рейсов на внутренних линиях. Возможно, что уже в этом году к трем ежедневным рейсам в Москву добавят четвертый.

Однако вернуться на прежние позиции будет непросто, ведь по количеству обслуживаемых пассажиров предприятие оказалось отброшенным более чем на десять лет назад, на уровень 2009 года, и впервые за все эти годы сработало в минус, с убытком в сумме 96 миллионов рублей.

Но при этом, по словам главного специалиста управления по транспорту регионального Минтранса Павла Казака, инвестиции в развитие предприятия составили порядка 110 миллионов. Уже в апреле планируется запустить рейс Барнаул – Санкт-Петербург. В летний сезон – полеты из Барнаула в Сочи, Анапу и Симферополь, восстановить авиасообщение с Иркутском, сделать ежедневными прямые рейсы в Екатеринбург.

Увеличив сроки навигации

Наиболее выгодно по сравнению с другими транспортниками выглядят водники. Благодаря соглашению между правительством региона, перевозчиками, представителями бизнеса и администрации Обского бассейна внутренних водных путей выполнены масштабные работы по углублению фарватеров на реках Оби, Бии и Катуни, что привело к значительному увеличению сроков навигации, а значит, и возможности более длительное время перевозить по реке грузы и пассажиров.

Как отметил на совещании начальник Барнаульского района водных путей и судоходства филиала ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Александр Чуприн, «просев» в мае – июне, пассажиропоток к концу навигации в августе – октябре значительно возрос, что позволило перевезти в 2020 году на 8 тысяч пассажиров больше. Несколько уменьшился объем речных грузоперевозок. В то же время на вопрос Александра Климина, смогут ли водники в нынешнем году перевезти столько же грузов, сколько перевезли в 2019 году, Александр Чуприн ответил утвердительно.

Алтайская правда