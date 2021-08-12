ГОРНЯК22 12.08.2021
Общество

Горняк22: В России разрешили заселять в общежития непривитых студентов

Горняк22
7 часов Ago

Студенты Фото: Толк

Минобрнауки готово скорректировать рекомендации и проработать дополнительные разъяснения по вакцинации студентов от коронавируса

Не привитые от коронавируса студенты имеют право на заселение в общежитие, заявил замглавы минобрнауки Дмитрий Афанасьев, сообщает «Коммерсант».

Замминистра подчеркнул, что ведомство может наказать руководство вузов за безосновательные требования к студентам на фоне пандемии коронавируса.

«У нас есть горячая линия, мы готовы в тех учебных заведениях, где вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения», – отметил он.

Ранее минобрнауки не стало вводить обязательную вакцинацию и порекомендовало вузам перевести всех не привитых от коронавируса студентов на удаленный режим обучения.

ТОЛК

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