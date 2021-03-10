Горняк22: Больше недели трамвайщики в Бийске борются с последствиями снегопадов

В Бийске уже больше недели трамвайщики борются с последствиями снегопадов. 2 марта в наукограде впервые за последние годы не пошли трамваи. Обильный снег завалил железнодорожные пути.

С этой проблемой можно было бороться, в такие случаи всегда выходили спецпоезда типа «Вихрь» и прочищали дорогу. Однако в данном случае они не встали на линию и пути покрылись большими сугробами, которые электрогортранспорту поутру преодолеть уже не получилось. Бийчане в эти дни добирались до места работы или учебы на автобусах или такси.

— Связано это было, прежде всего, с тем, что спецпоезда не смогли выйти на линию, ввиду того, что было плановое отключение электроэнергии с ноля часов почти до шести часов утра. За это время выпало очень большое количество осадков, — пояснил директор МУП г. Бийска «Бийскгортранс» Сергей Елясов.

По словам руководителя, вышедшие утром спецпоезда сошли с рельсов в районе Политехнического института, так и не расчистив пути. Сотрудники «Бийскгортранса» сразу же приступили к очистке дороги, была привлечена вся тяжелая техника – грейдеры, трактора. Пробивались буквально по метру.

На сегодняшний день в Бийске трамваи уже ходят в промышленную зону, а также от депо до остановки по переулку Романа Гилева в центре. Восстановили движение и в заречную часть города до переулка Свердловский. Идут активные работы по очистке путей в сторону Лесозавода, который расположен в старом центре. Ну, а пока не восстановлено движение, трамвайщики запустили автобус, который бесплатно отвозит бийчан от Лесозавода до кольца на Гилева на трамвайную остановку.

Фото автора

Новости Бийска

Алтайская правда