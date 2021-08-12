ГОРНЯК22 12.08.2021
Общество

Горняк22: Диетолог перечислила болезни, при которых противопоказаны арбузы и дыни

Горняк22
7 часов Ago

Арбузы и дыни Фото: pexels.com

По словам специалиста, при некоторых заболеваниях употребление дыни и арбуза может быть противопоказано болеющему человеку

Мочекаменная болезнь, сахарный диабет, заболевания ЖКТ и индивидуальная непереносимость – это те болезни, при которых человеку не рекомендуется употреблять арбузы и дыни, заявила главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова, сообщает «Слово и Дело».

«Самый полезный продукт может оказаться опасным для некоторых категорий граждан. Причинами этого могут стать как качество и количество съеденного продукта, так и место выращивания и другие факторы», – отметила она.

Ранее диетолог перечислила признаки отравленного нитратами арбуза. Эксперт такде отметила, что при отравлении у человека повышается давление и синеют конечности.

ТОЛК

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