Горняк22: Дожди с грозами и около +23 градусов ожидается в Алтайском крае 12 августа

Дождь Фото: Анна Меньшикова

Осадки ожидаются в отдельных районах региона. При этом ночами уже довольно прохладно – температура воздуха опускается до +10 градусов

Днем 11 августа в Алтайском крае ожидается около +21…+26 градусов. В отдельных районах пройдут дожди с грозами. Утром местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в четверг днем температура воздуха прогреется до +22…+24 градусов. Преимущественно без осадков, утром возможен туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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