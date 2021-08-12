Горняк22: Как трогательно поздравить с Днем Военно-воздушных сил России 2021
12 августа в России отмечают День военно-воздушных сил: суть и традиции Фото: Анна Меньшикова
12 августа в России традиционно отмечается День Военно-воздушных сил. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем Военно-воздушных сил в стихах
В День ВВС тебе я пожелаю —
Лететь к удаче, скорость не сбавляя,
На высоте по жизни быть всегда
И целей добиваться без труда!
Отваги и физической закалки,
Стратегии военной и смекалки,
Чтоб каждый день счастливым, ярким был,
И дома ждал всегда надёжный тыл!
Наше небо под защитой
Доблестных воздушных сил,
Мы военных поздравляем,
Тех, кто в ВВС служил!
И в бою, и на ученье
Не страшна им высота,
Мира и любви желаем,
Жизнь их будет пусть проста.
День ВВС — прекрасный праздник,
День покорителей небес.
То, что для нас верх героизма,
Для вас — обыденный процесс.
Желаем вам летать, как птицы,
Парить красиво над землей.
И без проблем вам приземлиться,
Чтобы пойти к родным домой.
Поздравления с Днем Военно-воздушных сил в прозе
Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил. Желаю чистого неба и великолепного полёта в каждом дне. Желаю, чтобы сил только прибавилось, чтобы интуиция и смекалка никогда тебя не подводили, чтобы здоровье всегда было в норме, чтобы ни один прибор никогда не подводил! Удачи и побед.
В День Военно-воздушных сил пожелать хочу отваги и здоровья, жизненной энергии и моральных сил, крепкой дружбы и искренней любви, большого счастья и стабильного благосостояния. С праздником!
Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил и желаю оставаться вольной гордой птицей — грозным орлом для врагов и поющим соловьём для близких людей. Будь смел в любом бою и невероятно счастлив в своей жизни.
Поздравления с Днем Военно-воздушных сил в смс
Наше небо под защитой
Доблестных воздушных сил,
Мы военных поздравляем,
Тех, кто в ВВС служил!
Тех, кто мужественно, смело,
Небо ловко бороздил.
От души я поздравляю,
С Днем Военно-воздушных сил.
Покорителям небес,
Всем, кто служит в ВВС,
Пожелать охота очень
Лёгких дел, без заморочек!
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