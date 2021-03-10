Горняк22: Скоро жители алтайских городов будут выбирать места для благоустройства-2022

Весной 2021 года жители восьми городов Алтайского края смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев на совещании по проекту «Жилье и городская среда».

Голосовать смогут жители Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Заринска, Рубцовска, Камня-на-Оби, Славгорода и Алейска. Выбрать территории для благоустройства можно на федеральной онлайн платформе в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Участвовать в голосовании можно только гражданам старше 14 лет, сообщает региональный Минстрой.

На совещании министр подчеркнул, что по всем объектам этого года подрядчики должны быть определены до апреля.

Фото: sgd22.ru

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Алтайская правда