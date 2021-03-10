Горняк22: Школы, больницы. Почти 25 социальных объектов проектируют в Алтайском крае

В Алтайском крае проектируют почти 25 новых социальных объектов, в том числе школ, детских садов, медицинских учреждений.
Проектировщики работают по госконтрактам, заключенным с Единым стройзаказчиком. Началась разработка документации для строительства, к примеру, двух детских садиков в Немецком национальном и Советском районах, школы в Новоалтайске, хирургического корпуса и корпуса лучевой терапии Алтайского краевого онкологического диспансера.
По данным регионального Минстроя, общая стоимость проектных работ – около 130 млн рублей, средства выделены из краевого бюджета.
Фото: sgd22.ru