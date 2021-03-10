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Горняк22: Бийчанку «спас» от коронавируса самый толстый кот России

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Пенсионерка из Бийска считает, что кот помог ей справиться с коронавирусом. А болела она тяжело.

Коту Степё 13 лет. Он прославился на YouTube четыре года назад – считался самым толстым котом в России из-за веса в 20 килограммов, передает ГТРК «Алтай». А недавно он сбросил несколько кило – почти не отходил от болеющей хозяйки.

83-летняя Валентина Селищева подхватила ковид и долгое время не могла встать с постели. «Меня отхаживали, дочь не работала, делала уколы. И Степа не отходил от меня – только по нужде сбегает и тут же возвращается. Постоянно мурлыкал, будто что-то рассказывал», – поделилась пенсионерка.

Теперь она выздоровела и балует Степана его любимым лакомством – горбушей.

Фото: скрин из видео с канала «Ирина Балахнина» на YouTube

Новости Бийска 

Алтайская правда

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