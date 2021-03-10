ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Для барнаульского кондитера любой праздник обретает вкус десерта

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

ГОРНЯК22 11.03.2021ГОРНЯК22 11.03.2021 ГОРНЯК22 11.03.2021ГОРНЯК22 11.03.2021ГОРНЯК22 11.03.2021

Для барнаульского кондитера Анастасии Агарковой любой праздник обретает вкус десерта, который ей заказывают многочисленные клиенты. Ей 26 лет. Два года назад девушка вошла в десятку лучших кондитеров России по итогам конкурса, который проходил в Тамбове. «АП» писала об этом.

Напомним, Анастасия после 9-го класса поступила в торгово-экономический колледж, сейчас это Алтайская академия гостеприимства. В школьном аттестате у нее была только одна четверка, остальные пятерки. Третий-четвертый курсы она уже совмещала с работой в пиццерии, затем в пекарне, ну а потом пришла в ресторан. Была поваром холодного цеха, а также горячего, мясного. Затем захотела попробовать себя в кондитерском деле и попросила, чтобы ее перевели в кондитерский цех. В 2018 году девушка стала призером краевого конкурса профессионального мастерства, а затем прекрасно показала себя и на всероссийском. Тогда Анастасия говорила о том, что мечтает открыть свое кафе. Сегодня молодой кондитер рассказала «АП», как работает и живет теперь.

Тирамису и цветы из зефира

Неделя перед 8 Марта в этом году получилась для Анастасии Агарковой особенно горячей. Заказы на торты и другие кондитерские десерты, которые она готовит столько, что пришлось прекратить запись уже в феврале… А кроме того, на этой неделе Анастасия выкроила время и для того, чтобы снова поучиться. В Барнаул приезжал мастер-шеф из Минска, который провел трехдневный семинар для кондитеров.

На мой вопрос, что же больше всего люди предпочитают заказывать сейчас к 8 Марта, Анастасия отвечает:

– Почти все просят цветы из зефира, разноцветные, яркие. Особенно много зеленого. Видимо, люди соскучились по цветному.  Поступают заказы как от женщин, так и от мужчин. Это мои постоянные клиенты, и, возможно, для их слабых половинок мой десерт не будет таким уж сюрпризом, ведь они знают мои торты и пирожные. Но, думаю, каждая из женщин порадуется, что ее супруг проявил самостоятельность и позаботился о вкусе праздника.

Для самой же Анастасии вкус нынешнего 8 Марта ассоциируется с пирожным тирамису. Он нежный, сочный, мягкий и глубокий. 

«Руки не для скуки»

Нынешнее 8 Марта немного необычное для Анастасии Агарковой. Раньше она встречала Международный женский день на работе в одном из барнаульских ресторанов. Так получилось, что в прошлом году, когда разгулялась новая коронавирусная инфекция, молодому кондитеру пришлось изменить свою жизнь.

– Наш ресторан, как и другие организации общественного питания, закрыли на карантин. Сначала на пять дней, – рассказывает Анастасия. – И я подумала, что пока буду отдыхать. Но наши руки ведь не для скуки… Уже через полтора дня занялась выпечкой куличей. Сделала их очень много. Выложила в свой «Инстаграм» видео, показала, какие они получились красивые. Потом разрывала свою выпечку, демонстрировала, какие они мягкие. Многим это показалось интересным, мне стали поступать заказы на различную сладкую выпечку – торты, пирожные.

И когда Анастасию вновь пригласили в ресторан, она не смогла отказаться от своих клиентов. Совмещать и то и другое стало практически невозможно. Девушка выбрала самостоятельную работу, хотя иногда выходит и в ресторан.

Молодой кондитер проводит и мастер-классы для желающих освоить премудрости кондитерского искусства или хотя бы его азы. Но это она делает не в своем «Инстаграме», а, как правило, вживую, участвуя в семинарах.

Но самыми главными ценителями мастерства Анастасии остаются ее близкие – мама и бабушка.

– Я всегда поздравляю свою бабушку с женским праздником, – рассказывает девушка, – она очень радуется моим сладким подаркам. Однажды я привезла в деревню торт, который был выполнен в виде пня, из которого как бы торчала шоколадная рука. Так мои родные долго не решались его съесть. На их взгляд, он был очень необычный и в то же время красивый.

В этом году Анастасия планирует поздравить бабушку чуть позже. Перед выходными и с утра 8 Марта будет доделывать заказы. Кроме десертов для дам в списке необходимых дел еще и большой торт на детский день рождения. А остаток дня девушка планирует посвятить себе – принять горячую ванну с солью, пахнущую хвоей. И расслабиться…

О подарке

На вопрос, о каком она мечтает подарке, девушка ответила:

– Забрали бы телефон и увезли меня куда-нибудь, например в Горный Алтай. Или отправили бы на спа-процедуры. Очень хочется отдохнуть. Что ж, наверное, такой подарок был бы желанным для многих женщин, чья жизнь проходит всё время в труде.

Рецепты от Анастасии Агарковой для мужчин

Безе с орехами и шоколадом
Яичный белок – 200 г (6 яиц).
Сахар – 400 г.
Орехи – 50 г.
Шоколад – 100 г.
Белок смешать с сахаром и, поставив на водяную баню, перемешивать венчиком. Когда сахар растворится, убрать с бани и взбивать на высокой скорости до пышности и крепких пиков. Как только белок взбился, добавить туда орехи, перемешать, влить растопленный шоколад и перемешать. Выложить ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сушить при 90–110°С в течение полутора часов, в зависимости от размера и объема может понадобиться большее количество времени.

Меренговый рулет
Яичный белок – 200 г (6 яиц).
Сахар – 300 г.
Кукурузный крахмал – 30 г (2 ч. л. с горкой).
Лимонная кислота – на кончике ножа.
Белок поставить взбивать, постепенно всыпать сахар и лимонную кислоту, взбивая до тех пор, пока сахар не растворится. Добавить кукурузный крахмал, хорошо перемешать и выложить массу на бумагу для выпечки. Разровнять и поставить в заранее разогретую до 150 градусов духовку на 25 минут. Для крема смешать все ингредиенты миксером. Фрукты и ягоды нарезать. Когда рулет отпечется, выложить его на стол и дать постоять минуту-полторы. Затем накрыть сверху листом бумаги для выпечки и перевернуть. Убрать лист, на котором отпекался, выложить крем на рулет и разровнять. Выложить ягоды и фрукты и закрутить рулет.

Брауни с карамелизированным пеканом
Шоколад темный – 180 г.
Масло сливочное, 82,5% – 100 г.
Масло виноградной косточки (растительное) – 40 г.
Яйцо – 2 шт.
Сахар – 140 г.
Мука – 90 г.
Какао-порошок – 30 г.
Пекан – 100 г.
Сахар – 50 г.
Растопить шоколад, масло сливочное и растительное в микроволновке или на медленном огне, постоянно перемешивая. Смешать яйца с сахаром, влить в них шоколадную массу и перемешать. Всыпать муку и какао, хорошо перемешать. Вылить на бумагу для выпечки (фольгу) или в форму. На сухую горячую сковородку насыпать сахар (50 г), растопить до карамельного цвета и добавить пекан. Размешать и выложить на бумагу для выпечки или силиконовый коврик (форму), дать остыть и измельчить по желанию. Посыпать брауни карамелизированными орехами. Выпекать при 165 градусах 15–25 минут, в зависимости от размера и толщины.

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Власти Барнаула решили проблему пробки на Красноармейском-Ползунова

Мар 11, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Власти Барнаула решили проблему пробки на Красноармейском-Ползунова

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае выросли продажи автомобилей

Мар 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar