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Горняк22: Приметы на Тараса Бессонного. Что нельзя делать 10 марта

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

10 марта по народному календарю – Тарас Бессонный. Святой Тарасий жил в конце восьмого – начале девятого веков, был патриархом Константинопольским. По преданию, он становился отцом для нищих и сирот, устроителем богаделен и больниц, утешал скорбящих и защищал обиженных.

Наши предки были уверены, что этот святой помогает бороться с лихорадкой. Просто как раз наступал период, когда люди болели чаще всего. Чтобы вылечиться, принимали «сок осиновой коры», соскобленной с дерева снизу вверх. Также считали, что надо обязательно помолиться Тарасу, иначе лихорадка вгонит больного в сон, а после войдет в его тело.

В этот день старались не спать до захода солнца. Детей пугали жутковатой присказкой: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».

Люди старались ни за что на свете не смотреть с улицы в окна. Думали, что именно в этот момент их поймает лихорадка.

Алтайская правда

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