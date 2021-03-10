Горняк22: В Алтайском крае определили лучшего школьного шеф-повара

В Заринском политехническом техникуме прошел конкурс профессионального мастерства «Школьный шеф-повар». Участникам предстояло продемонстрировать кулинарные навыки в изготовлении второго блюда, салата и выпечки.

В мастерской техникума собрались лучшие школьные повара из Заринска, Кытманово, Косихи. Жюри скрупулезно оценивало качество каждой порции. Судили участников не только профессионалы, оценочные листы заполняли и студенты, и их родители. По итогам конкурса первый результат был у Любови Кульковой, работающей в столовой первой школы села Кытманово.

– Готовить люблю, – рассказывает победительница. – В школу пришла работать сравнительно недавно, но вижу, что мои блюда нравятся ребятам. Они часто благодарят за вкусные завтраки.

Второе место по числу набранных баллов поделили Заринск и Косихинский район. Факт того, что серебро у Заринска, меня особенно радует, ведь мою школьницу кормит именно индивидуальный предприниматель Надежда Головских, представлявшая наш город. Честно, теперь я точно могу быть уверенной, что в нашей школе кормят вкусно, впрочем, об этом всегда рассказывает моя первоклашка. Серебряная призерка конкурса кормит сейчас две городские школы – седьмую и лицей «Бригантина».

– Введение новых правил питания в общеобразовательных учреждениях, честно говоря, во многом облегчило нам работу, – рассказывает предприниматель Надежда Головских. – Сделать меню вкусным нам всегда под силу. На конкурсной кухне от ИП Головских работала Елена Агантаева, за плечами которой 17 лет работы в школьной столовой. На конкурсе запомнились ее котлетка с овощной нарезкой, легкий вкусный салатик и потрясающий кекс.

Второй серебряный призер конкурса – Наталья Соколова из поселка Украинского Косихинского района. В профессии Наталья Алексеевна давно, с 1995 года, в школе – 22 года. Не просто готовит – а создает шедевры из своих блюд.

Третье место – у Ольги Кобзевой из поселка Октябрьского Кытмановского района. В школьной столовой, где она трудится, питается и ее дочь – третьеклассница Софья. В феврале исполнилось три года, как Ольга Михайловна пришла работать в школу.

– Готовить люблю, – улыбается она. – Наверное, поэтому и пошла работать в столовую. Больше всего мне удаются горячие блюда.

Хорошо бы таких умелых и неравнодушных поваров в школьных столовых было как можно больше!

Вероника НОРМАЙКИНА, член жюри.

Заринский район

Алтайская правда