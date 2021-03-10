Горняк22: Когда будут весенние каникулы 2021 года у школьников

Последние в учебном году каникулы – весенние — ждут школьников меньше чем через две недели. Минпросвещения поделилось рекомендованными сроками. Оно не является обязательным, школы в регионах вправе самостоятельно определять дату начала и продолжительность каникул в зависимости от обстоятельств.

Если школа учится по четвертям, то каникулы продлятся с 22 по 28 марта 2021 года. Если учебное заведение имеет образовательную программу, разбитую на триместры и модули, то дети будут отдыхать отдыхать с 5 по 11 апреля 2021 года.

Затем в школах начнется четвертая, заключительная, учебная четверть. Учебный год завершится 1 июня. Но при этом в мае школьников также ожидает несколько дополнительных дней отдыха. Как уже сообщала «Алтайская правда», с 1 по 3 мая – выходные дни на День Труда (первые майские праздники), с 8 по 10 мая — День Победы (вторые майские).

В то же время в разных школах, лицеях и гимназиях России каникулярные периоды могут не совпадать. Узнать точный график обучения можно, обратившись к классному руководителю.

Алтайская правда