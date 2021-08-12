Горняк22: Бывший вице-губернатор Алтайского края попросил о досрочном освобождении

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов, который был осужден за получение взяток, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, из которых от отбыл почти пять с половиной.

В городской суд Рубцовска поступило ходатайство от Юрия Денисова об условно-досрочном освобождении, пишет «Коммерсант». Дата слушаний пока не назначена.

Юрия Денисова был задержан в 2016 году. Ему предъявили обвинение в получении взяток на 2,5 млн руб. Суд приговорил бывшего вице-губернатора к 8 годам и одному месяцу заключения, а также выплате штрафа в 4,5 млн руб.

Экс-замгубернатора отправили в Рубцовскую колонию строгого режима. Отбыв две трети срока, экс- чиновник подал ходатайство об УДО.

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Алтайская правда