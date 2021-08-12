Горняк22: В августе в Алтайском крае зацвела черемуха

В соцсетях жители Кулунды обмениваются фотографиями внезапно покрывшейся цветами черёмухи. Ученые утверждают, что из-за теплой погоды почки проснулись раньше времени.

Черемуха, по традиции, расцветает весной. Как утверждает народная примета – зацвела черемуха, жди похолодания. Поэтому кулундинцы обеспокоились столь необычным поздним распусканием цветом – вдруг, это не к добру?

Однако ученые утверждают, что цвести в августе это дерево может из-за ранней весны, сообщают «Вести22». Теплая погода в нынешнем году установилась рано, поэтому благоприятный для цветения период стал длиннее. Почки «запутались» во временах года и решили, что пора распускаться.

Такое августовское цветение может привести к тому, что через год черемуха будет меньше плодоносить.

Кулундинский район

Алтайская правда