Горняк22: Алтайских журналистов приглашают к участию в конкурсе «СМИротворец-2021»

Начался прием работ на ХIII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Заявки и конкурсные материалы принимаются до 1 октября.

В 2021 году у конкурса будет 8 номинаций. Это «Телевидение», «Печать», «Интернет»,«ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО», «Поколение мультимедиа» и «Блоги».

Номинация «ЭТНОзвук» — наследник традиционной номинации «Радио». Теперь на конкурс можно подавать не только программы, прозвучавшие в радиоэфире, но и материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах в сети.

«Медиарынок меняется на глазах, а вместе с ним меняется и наш конкурс. Звуковые журналистские форматы теперь есть не только на радиостанциях. Все больше интернет-СМИ и блогеров берутся за подкасты, которые любит и понимает молодежь. А значит пришло время для новой, объединенной номинации», — отметила руководитель оргкомитета конкурса «СМИротворец-2021» Маргарита Лянге.

На рассмотрение в специальной номинации 2021 года «Территория ЭТНО» оргкомитет принимает журналистские материалы об этнобрендировании и этнотуристической привлекательности регионов России.

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».

Участниками Конкурса могут быть авторы и сами СМИ. А в специальных номинациях: студенты и блогеры, авторы материалов как в СМИ, так и в сообществах социальных сетей, видеохостингах.

К рассмотрению принимаются работы, опубликованные в период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г. Прочитать положение о конкурсе и подать работы на конкурс можно на официальном сайте «СМИротворца». Награждение победителей федерального конкурса пройдет в ноябре в Москве.

«СМИротворец» проходит с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики. Организаторы конкурса — ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики.

«Алтайская правда», ее проекты и журналисты не раз становились лауреатами «СМИротворца».

Алтайская правда